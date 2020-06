Investigarán al soldado que lanzó a un cachorro contra el suelo

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó el cruel maltrato contra un pequeño cachorro por parte de soldados del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Especial Energético de Ipiales en Nariño. El hecho se dio a conocer por medio de un vídeo que se hizo viral en las redes sociales y que ha causado el disgusto de los internautas.

En las imágenes, se puede ver el momento exacto en el que un soldado lanza desde una plataforma a un pequeño cachorro, que tras recorrer una distancia de más o menos 20 metros se estrella contra el suelo.

También puede leer: Justicia Penal Militar abrió investigación por muerte del joven Ánderson Arboleda, en el Cauca

En relación al hecho, el ministro de Defensa aseguró que entregó la orden inmediata de buscar a los responsables y que se tomen las medidas correctivas correspondientes.

"Rechazo con indignación la barbarie contra un animalito indefenso en Nariño. He dado todas las instrucciones para que el Ejército Nacional inicie con todas las investigaciones y tome las medidas disciplinarias correspondientes ante un hecho repudiable como este", manifestó el ministro.

Son varias las voces de rechazo que se han sumado por medio de las redes sociales. Todos coinciden también en pedir respuestas y que se castigue o se tomen medidas contra los responsables.

Lea también: General del Ejército, investigado por su presunta cercanía con el 'Ñeñe', pidió la baja

Otro que también se sumó a este rechazo fue el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, quien cuestionó la falta de solidaridad con el Ejército frente al ataque que sufrió por parte de los Grupos Armados Organizados y que le costó la vida a seis de sus miembros.

"Muy importante que les indigne el maltrato animal, es inaceptable. Pero cómo me duele de parte de Ustedes que no les indigne y no se pronuncien por el asesinato de seis soldados y ocho más heridos por parte de las Farc. No lo puedo creer", dijo Pinzón.