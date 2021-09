Invima alerta comercialización ilegal del 'Guapanelada'

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió este lunes en una alerta sanitaria que tras una denuncia ciudadana, se logró identificar que el producto 'Guapanelada' se está comercializando de forma ilegal.

Según el organismo de vigilancia estatal, este producto identificado como No. RSAD161171312, no ha sido entregado por la autoridad sanitaria, por lo que se trata de un producto fraudulento por lo que bajo estas condiciones no puede ser comercializado en el país.

“El Invima solicita a la población en general abstenerse de adquirir el producto Guapanelada# con registro sanitario falso No. RSAD161171312”, se indica en la alerta sanitaria emitida por el Invima.

Ante esta situación, la entidad recomienda a los consumidores que hayan adquirido el producto con registro sanitario falso, suspender el consumo de este producto de forma inmediata.

“Se recomienda a los consumidores informar de manera inmediata a Invima o a las entidades territoriales de salud, si conocen de lugares donde se elabore, distribuya o comercialice este producto”, apuntó el Invima sobre esta alerta emitida.

La autoridad sanitaria le pidió además a las secretarías de Salud realizar una búsqueda activa de los productos relacionados en la alerta sanitaria emitida por el organismo de vigilancia del Estado.

“Se deben adelantar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de competencia que, potencialmente, puedan comercializar este producto y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar, incluyendo aquellos que hacen parte de programas sociales del Gobierno”, puntualizó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.