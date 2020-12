Invima alerta por incremento de productos milagrosos para el desempeño sexual

El Invima advirtió por la comercialización de productos milagrosos que incrementan el desempeño sexual, por lo que esa entidad hizo un llamado a colombianos para evitar utilizarlos ya que circulan de manera ilegal.

A través de una alerta sanitaria, el Invima confirmó que se trata de los productos: V8 Super Energy, U.S.A Viagra, Rhinozen 69 Platinum 25000, Rhino 99 Extreme 90000, Rhino 96 Platinum 77000, Rhino 69 Power 500K, Rhino 69 Platinum 75000, Rhino 8 Platinum 80000, Magnum XXL 9800, Magnum XXL 50K, Herb Viagra Male Sexual Stimulant, Bigger Longer More Time More Sperms (sic), Vigorous Man, YongGang tablets, Rise 2.0 Liquid Cialis 30ml bottle, los cuales no cuentan con registro sanitario.

Esa entidad advirtió que su comercialización en Colombia se está dando de forma fraudulenta, al desconocerse los elementos que contienen y que representan un riesgo para la salud de las personas.

“En los productos previamente listados se ha identificado por parte de diferentes agencias de referencia, la presencia de ingredientes no declarados como el Sildenafilo y derivados, los cuales representan un riesgo para la salud de quienes los consumen”, indicó el Invima.

Esa entidad recordó a la ciudadanía sobre los riesgos que representa para la salud el consumo de esos productos ilegales.

El Invima precisó que es importante que las personas se abstengan de adquirir estos productos y se informe de manera inmediata a esa entidad o a los entes de salud territoriales, los lugares donde se distribuyan o se comercialicen estos productos.

“Si ha presentado algún evento adverso asociado al consumo de estos productos, repórtelo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en Medicamentos y productos biológicos”, precisaron.

Finalmente, esa entidad hizo un llamado de atención a las Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales, para que adelanten actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se puedan comercializar estos productos.