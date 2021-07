Invima alerta por mezcla láctea en polvo de la que se desconoce su fabricación 

El Invima confirmó que fue suspendido el registro sanitario mezcla láctea en polvo marca La Campesina, variedad 1. Normal y variedad 2 con vitaminas y minerales.

Según la entidad, tras una evaluación de vigilancia que se adelantó al producto se encontró una serie de irregularidades,

“El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, informa que el registro sanitario RSAJ02I20713, cuyo titular es Roque Barrios Escalante, ha sido suspendido teniendo en cuenta que una vez realizadas las actuaciones administrativas y las visitas de inspección, vigilancia y control sanitario por parte del Invima, no se evidenció la existencia de la planta para la elaboración de este producto”, dice la alerta sanitaria.

Agregó que los productos con este registro sanitario son fraudulentos.

“Por lo anterior, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos con este registro sanitario son considerados fraudulentos”, afirmó.

La autoridad sanitaria le pide a los colombianos evitar adquirir este producto debido al riesgo que representa para la comunidad.

“El Invima solicita a la población en general abstenerse de adquirir los productos “Mezcla láctea en polvo, variedad 1. normal y variedad 2 con vitaminas y minerales” marca “la campesina” con registro sanitario RSAJ02I20713, ya que se desconoce la ubicación de las instalaciones donde se están fabricando estos productos, y por lo tanto no es posible saber

la inocuidad, es decir, no se garantiza que el alimento no cause daño al consumidor cuando lo prepara y consuma”, apuntó.

Además dijo que aquellos colombianos que hayan adquirido estos productos deben suspender su consumo e informar de manera inmediata al Invima, o a las Entidades Territoriales de Salud, si tiene conocimiento de lugares donde se elabore, distribuya o comercialice el producto mencionado.