Al no estar amparado bajo un registro sanitario, el Invima suspendió la comercialización del medicamento Dolorex-R, al considerar que se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad.

El organismo, en una alerta sanitaria, hace un llamado a los colombianos para que se abstengan de adquirir este producto, que según el Invima, representa un riesgo para la salud de las personas.

“El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que ha recibido información acerca de la comercialización fraudulenta del producto: 'Dolorex-R', el cual no cuenta con registro sanitario y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal”, señala la alerta emitida por el organismo.

Según el Invima, el laboratorio Homeopático Mercy indica que este producto no es fabricado ni comercializado por ellos.

Agregó que el registro sanitario que se encuentra en la etiqueta del producto es inexistente y no se encuentra amparado por el Invima, por lo que es un producto ilegal.

“Al no estar amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad”, manifestó.

El Invima advirtió que se desconoce su contenido real del medicamento, por lo que su uso puede generar efectos adversos para las personas que los consuman.

También anunció que se desconoce su cadena de comercialización, trazabilidad, ni información sobre las condiciones de almacenamiento y transporte, lo que podría afectar su calidad, seguridad y eficacia.

Además, invita a la ciudadanía a que denuncie los lugares donde se distribuya o comercialicen estos lotes del producto, a través de la página web del Invima en la ruta indicada en el punto anterior.

El organismo hizo además un llamado a las secretarías de Salud, departamentales, distritales y municipales, para que adelanten las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde potencialmente puedan comercializar este producto.