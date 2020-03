Además, tres días después estuvo presente en la reunión de alcaldes y gobernadores en la Casa de Nariño.

Debido a esto, varios mandatarios de las principales ciudades se hicieron la prueba para descartar posibles contagios. Una de ellas fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que no estuvo a menos de cinco metros del alcalde de Popayán y que no tuvo contacto físico con él.

“La recomendación que me han dado por ahora, es que me van a hacer seguimiento del caso, que me lave bien las manos, que me hidrate mucho", indicó la alcaldesa.