Iván Duque entregó la primera tarjeta del Estatuto Temporal a migrante venezolano

Este miércoles, el presidente Iván Duque entregó el primer Permiso por Protección Temporal para ciudadanos venezolanos, la última etapa del Estatuto Temporal de Protección - Visibles. El ciudadano, Óscar Enrique Soto, fue quien quedó acreditado como beneficiario 0000001 del Estatuto expedido por el Gobierno Nacional para solucionar la situación de 1,8 millones de venezolanos que residen en Colombia.

En compañía del director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa, el presidente Duque llegó hasta la vereda El Marqués, ubicada en el municipio de la Calera (Cundinamarca), para entregar del documento que lo identificará y además le permitirá estar de manera regular hasta por 10 años en el territorio nacional.

Lea también: Buscan 'salvavidas' a Hidroituango con reunión extraordinaria en Palacio de Nariño

"El Estatuto Temporal de Protección es una herramienta jurídica complementaria del régimen de protección internacional de refugiados, el cual refleja el compromiso de Colombia con la protección de los derechos humanos", manifestó el mandatario.

El Gobierno ha indicado que el objetivo de otorgar, de forma gratuita, un Permiso por Protección Temporal, "constituye no solo un gesto emblemático de solidaridad y fraternidad del Gobierno colombiano, sino también la no criminalización del ingreso o permanencia irregular de personas y el respecto al principio de no devolución en materia de refugiados".

Le puede interesar: El presidente Duque hace un llamado a retornar a clases presenciales

De esta manera avanza la tercera fase del proceso y se está preparando la entrega de la tarjeta a otras 200 mil personas, con prioridad para niños y niñas.

Óscar Soto salió de Venezuela hace ya casi 7 años y "llegó a Colombia con la esperanza de volver a comenzar. Una esperanza que hoy vuelve a renacer, gracias a su Permiso por Protección Temporal", indicó Migración Colombia.

A la fecha, ya son más de un millón 382 mil los venezolanos inscritos en el RUMV y de ellos, más de 320 mil ya realizaron su Registro Biométrico y están a la espera de la entrega de su documento.