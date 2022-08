Duque fue vocalista de una banda de rock y confesó que le gustan los karaokes

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le concedió este miércoles una entrevista a RCN Mundo, a tan solo 4 días de la culminación de su Gobierno y de la entrega del poder al mandatario electo, Gustavo Petro Urrego.

En esta 'El Capi' Romero (que hace parte de la mesa de trabajo) resaltó que al primer mandatario le gusta la música, le apasiona y conecta inmediatamente con ella, y recordó que a principios de los años 90 fue vocalista de una banda de rock en su colegio.

Puede leer: Iván Duque quería ser presidente desde que tenía 7 años: hoy le habló a su niño del pasado

"Si señor, fui vocalista de una banda de rock en el año 93-94, cantábamos una canción de Led Zeppelin 'Since I've Been Loving You' muy buena y teníamos una canción de un grupo llamado Ugly Kid Joe y la canción se llamaba 'Everything About You'".

El jefe de Estado también mencionó que no le mete ideología a la música, y que se sabe también de memoria las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

Le interesar: "Ante las bajezas, altura": Duque sobre burlas en contra suya y de su familia

"Me gusta la nueva trova cubana, yo no le meto ideología a la música, a mí me gustan las canciones y punto, hay mucha música de Pablo y Silvio que me gusta. De hecho las tengo ahí en el iPod", aseguró Duque, recordando la canción de la nueva trova 'Causas y Azares' de Silvio Rodríguez.