"Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger": Petro desmiente a su hermano

Tras las polémicas declaraciones de su hermano, el presidente Gustavo Petro dijo que nunca ha sido diagnosticado con el síndrome de Asperger, tal como lo señaló Juan Fernando Petro el fin de semana en una entrevista con el programa Los Informantes.

"Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano", dijo en su cuenta de X y agregó que, "jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger".

Agregó en su primera declaración sobre el tema que "es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños por que esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenia 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica".

Cabe mencionar que en la entrevista, Juan Fernando Petro contó que su padre "nos llevó al psicólogo, y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome de autismo Asperger. Podíamos estar con 10.000 personas, pero de pronto no estábamos ahí. En el caso de Gustavo, era más intenso que el mío".

El síndrome de Asperger está dentro de un trastorno autista que provoca que quienes lo padecen no puedan interactuar en ciertas situaciones.

"Él habita su propio universo que está en su cabeza y a veces el mundo no existe afuera. Mientras que para muchos hablar de un tema es fácil, para él esos temas siempre están en la estratósfera del pensamiento", agregó el hermano del presidente.

Agregó que "el psicólogo dijo: su hermano debe tener el mismo comportamiento porque son parecidos, pero era sobre mí. Ahora, claro, eso me trae ahora un problema porque yo dije cosas que ahora son públicamente conocidas y que afectan a otra persona que no me dio la autorización para plantearlas y decirlas", dijo Juan Fernando Petro en entrevista con Blu Radio.