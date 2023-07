Jefa de prensa de tribunales denuncia ataque financiero por cibercriminales

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para dar con los responsables por la suplantación y ataque bancario del que fue víctima la jefa de prensa de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, Jainne Esmeralda Rozo.

La funcionaria denunció que el 17 de mayo pasado cibercriminales le clonaron sus datos personales y le abrieron una cuenta de ahorros y hasta solicitaron una tarjeta de crédito a su nombre por un monto que ascendió a los 20 millones de pesos.

De igual forma, señaló que los primeros rastreos a los movimientos financieros realizados a la actividad cometida por los delincuentes permitió detectar que el 18 de mayo pasado le suplantaron su identidad y sacaron una tarjeta de crédito del cual ya gastaron un monto de 10 millones de pesos del cupo total autorizado.

“Esto me sucede hace unos días, cuando me llegó la notificación de que debía pagar una cuota de una tarjeta de crédito que yo no tenía, inmediatamente llamé al Banco Davivienda y les notifiqué que yo no tenía este producto, por que me lo estaban cobrando y ellos me respondieron que me llamarían y harían la investigación”, dijo Jainne Rozo.

Explicó que ambos productos financieros fueron tramitados de manera irregular ante el banco Davivienda y está a la espera de que esa entidad la reconozca en su calidad de víctima como lo solicitó la propia Fiscalía General.

Así mismo, sostuvo: “Después de su supuesta investigación, ellos me dicen que debo pagar la tarjeta de crédito, que la persona que la solicitó fui yo y les respondí ¿Dónde está mi doble, cuándo la pedí?”.

Agregó que “anexo a esto también solicitaron una cuenta de ahorro y yo puse en conocimiento de la Fiscalía y ese organismo les dice que tienen que dar cumplimiento dentro de la noticia criminal, donde me tienen que restablecer el derecho afectado”.

Según la funcionaria hasta el momento Davivienda no le ha dado una respuesta satisfactoria para restablecer sus derechos luego del ataque que sufrió por parte de ciberdelincuentes.

“Es insólito, definitivamente, que a ti te hagan pagar algo, que no haz pedido, que no tienes productos con dicho banco y sin mayor investigación ellos asuman que eres tú”, agregó.