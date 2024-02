La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le salió al paso a las nuevas críticas formuladas por el presidente del partido Comunes y exjefe máximo de las antiguas Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, por el supuesto bajo número de amnistías concedidas a los exguerrilleros que firmaron el proceso de paz.

“Hay que tener en cuenta varias cosas, se negaron porque o fueron solicitadas por personas que no hacían parte de las antiguas Farc o eran personas que habían sido acreditadas como Farc, pero sus delitos no tenían relación con el conflicto”, dijo la magistrada Alexandra Sandoval, presidenta de la Sala de Amnistía o indulto de la JEP.

Así mismo, señaló: “Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no se amnistían, entonces cuando uno mira la cifra pareciera que no es muy grande, pero hay que tener en cuenta que todas esas amnistías negadas son por distintos factores, lo que es importante tener en cuenta es que si se suman las amnistías concedidas por la sala, las que dieron en la justicia ordinaria y las que anunciamos, hay más de 11.000 amnistías concedidas a diversas personas, entonces no se puede decir que no hay suficientes amnistías, son distintas”.

Según la magistrada no se puede plantear que por falta de seguridad jurídica o por no conceder todas las amnistías se está presentado el rearme de excombatientes o el asesinatos de comparecientes, porque eso significa “tener una visión muy estrecha de lo que implica el conflicto”.

Añadió que en este momento la JEP tiene pendientes 1.948 trámites de amnistía por evacuar de un total de 7.600.

En torno a estos hechos, Rodrigo Londoño, cuestionó la legitimidad de la JEP y atribuyó a supuestas limitaciones de ese tribunal, muchos de los crímenes y otras violaciones a los derechos de los excombatientes de las Farc.

“Los firmantes procesados o condenados por este tipo de delitos han visto su situación jurídica en el limbo por limitantes establecidas por la JEP en sus decisiones. En consecuencia, muchos han sido víctimas de asesinatos, amenazas, desplazamientos, pérdida de bienes, afectaciones a la salud, al ser excluidos de los beneficios adquiridos tras el Acuerdo Final de Paz y, más grave aún, han aumentado las deserciones de los firmantes que temen el incumplimiento de la JEP", indicó.

Timochenko enfatizó: “Pregunto nuevamente, ¿a siete años de un Acuerdo de Paz creen ustedes que esto legitima a la JEP y anima a más organizaciones a pactar un nuevo acuerdo de paz?, ahora bien, aprovecho para recordar a nuestros dos compañeros firmantes privados de la libertad en cárceles extranjeras, Simón Trinidad y Luis Ceballos”.