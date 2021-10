Jessica de la Peña denuncia que le desocuparon su cuentas mientras dormía

La periodista de RCN Jéssica de la Peña a tempranas horas de la mañana, hizo grave denuncia a través de su cuenta de Twitter en donde asegura que ladrones desocuparon por completo su cuenta bancaria mientras dormía.

"Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portal y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo", escribió Jéssica.

Además, la presentadora señaló que casualmente a alguien también le había pasado lo mismo, pues efectivamente, Carlos Sarria, locutor de la FM, en días pasados, de igual manera, uso su cuenta de Twitter para hacer la misma denuncia.

"Me desocuparon la cuenta de ahorros a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa" señalo el locutor de RCN Radio.

En diálogo con La FM, Carlos Sarria dio más detalles sobre lo ocurrido: "Me doy cuenta que tengo movimientos bancarios en mi cuenta de Davivienda, me vaciaron la cuenta, me sacaron toda la plata que tenía en la cuenta y no contentos con eso, solicitaron un crédito por 24 millones de pesos a mi nombre, esos créditos que se pueden hacer por medio de la app, lo desembolsan inmediatamente a la cuenta y desembolsan este crédito y los delincuentes empiezan a transferir todo el monto del crédito a varios Daviplata".