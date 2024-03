John Poulos confesó haber consumido droga el día que murió Valentina Trespalacios: "es confuso"

Uno de los casos judiciales más polémicos en los últimos años ha sido el del asesinato de la Dj, Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 22 de enero de 2023 en un parque de la localidad de Fontibón.

El estadounidense John Poulos ha sido señalado como el principal sospechoso de la muerte de la joven desde el principio, ya que en varias cámaras de seguridad se le vio sacando la maleta donde horas después se encontraría sin vida la víctima, por un habitante de calle.

Mientras se llevan a cabo las respectivas investigaciones y audiencias, Poulos se encuentra actualmente detenido en el pabellón de máxima seguridad de los extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá, donde concedió una entrevista exclusiva al medio Focus Noticias.

Poulos reveló detalles desconocidos sobre el inicio de su relación con Valentina Trespalacios.

“Conocí a Valentina a través de Tinder. En ese entonces, tenía tiempo libre en mi trabajo para ir de vacaciones, y en mi perfil de Tinder expresé mi interés en llevar a una chica de vacaciones, para disfrutar, pasear y pasar un buen rato, todo eso como amigos. Con Valentina, hablamos durante aproximadamente un mes desde abril de 2022 hasta mayo; cuando vine a Bogotá, pasamos 12 horas juntos, cenamos y al día siguiente nos encontramos en el aeropuerto y nos fuimos a Cancún, México.

De igual manera, indicó que “éramos novios, hablábamos todos los días durante 9 meses, llegamos a conocernos bastante bien, compartíamos detalles sobre nuestras familias, etcétera. Ella me contó todo acerca de su vida y yo hice lo mismo”.

El estadounidense habló sobre lo ocurrido esa fatídica noche y destacó el consumo de drogas por parte de ambos.

“Esa noche consumimos las otras 3 bolsas de tussi con tequila y la hookah. Desde ese momento, lo único que recuerdo es haber tenido relaciones sexuales y luego quedarme dormido, el resto es confuso”, aseguró Poulos.

El acusado por los delitos de feminicidio y ocultamiento de pruebas negó rotundamente haber asesinado a Trespalacios.

“No maté a Valentina. Lo que puedo decir es que la última vez que recuerdo fue subiendo a un Uber esa madrugada, pero no recuerdo haber llegado al apartamento o acostarme. Cuando me di cuenta de que no respondía y que estaba muerta esa mañana, me derrumbé por completo, no sabía qué hacer. Pensé de inmediato que si me metían a la cárcel en Colombia, me matarían; también consideré que quizás no habría justicia en este país y no tendría un juicio justo”, explicó.

De igual manera, añadió: “No sabía qué hacer, solo quería irme de este país lo más pronto posible. La Fiscalía dice que todo estaba planeado, pero compré el pasaje para Panamá en efectivo en el aeropuerto solo unas horas antes. En Panamá, llamé a un amigo para ver si podía ayudarme. Le pregunté a dónde podría ir o qué hacer, y él me dijo que no había extradición en Montenegro (un país europeo). No encontré otros vuelos hasta el día siguiente, así que tuve que quedarme unas horas en Panamá, y fue allí donde me capturaron”.

Asimismo, el acusado asegura que hará todo lo posible por probar su inocencia. “Los medios de comunicación y la Fiscalía no muestran todos los videos, ni obligan a testificar a quienes deberían hacerlo; al contrario, me presentan como un demonio, como una persona loca. Sin embargo, nunca he dañado deliberadamente a nadie”, indicó.

La vida de Poulos antes de la muerte de Trespalacios.

“Muchas cosas me han sucedido a lo largo de mi vida, como el cáncer de mi hijo y lo que está ocurriendo ahora, pero uno debe saber cómo responder. Creo que crecí mucho en medio de todo esto. En los Estados Unidos, tenía una vida estable, un buen trabajo, dinero. Antes estuve casado y tenía tres hijos. Trabajaba en servicios financieros y me considero muy bendecido, también estoy cerca de Dios todavía. Cuando no trabajaba, solía ir a pescar con mis hijos y pasar tiempo con ellos”, afirmó Poulos.

De igual manera, señaló que su expareja no le ha permitido comunicarse con sus hijos debido a toda esta situación.

“No sé si mi hijo está bien hoy en día, no tengo acceso a más información porque ella no lo permite. No he tenido contacto con mis hijos o mi exesposa desde hace años, no es mi voluntad, sino que ella lo ha impedido”.