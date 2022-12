Jornada laboral de 4 días: Esta es la primera empresa que implementó la medida en Colombia

La Ley 2101 de 2021, en la que el Gobierno decretó una reducción de la jornada laboral en Colombia sin cambios en el monto del salario ni afectar los derechos y garantías de los trabajadores. Se estableció que regirá a partir de julio 2023, sin embargo, si los empleadores y las empresas quieren adoptar la totalidad de la nueva norma desde julio del 2023 y modificar los horarios de sus trabajadores, podrán hacerlo.

Este es el caso del Grupo Hada, empresa dedicada a la producción de jabones, que se convirtió en la primera empresa en Colombia en disminuir las horas laborales, incluso, implementaron una semana laboral de cuatro días, según informó la compañía en su página web y redes sociales.

Puede leer: En Colombia empezaría a reducirse la jornada laboral desde el 2023

"En el Grupo Hada creemos que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir", inicia el comunicado en el que afirman que siempre van un paso más allá.

La empresa asegura que es prioridad el bienestar de sus empleados, por lo que decidieron dar un paso a una nueva etapa de equilibrio y balance entre vida profesional y vida personal. "Hemos decidido aplicar, en las áreas de las empresas donde es posible, una semana laboral de 4 días".

El propósito de esta decisión es incentivar a sus empleados para que aunque se dediquen al 100% a sus labores, tengan oportunidad de hacer otras actividades como viajes, ejercicio, compartir en familia, estudiar y/o emprender.

"Estamos seguros de que esta decisión será beneficiosa para nuestra salud física y mental, para el bienestar de nuestros núcleos familiares, para crear 'comunidades más conectadas, resilientes y unidas en un propósito de ser siempre mejores seres humanos", explican en el informe.

Es por eso que, aseguran que no se trata de trabajar más tiempo, se trata de tener calidad en el tiempo que se trabaje, pues según ellos, no sirve de nada trabajar y trabajar sin descanso, pues esto hará que el cansancio no dé un buen resultado.

Lea aquí: Los cambios que tendría la jornada laboral en Colombia en el Gobierno Petro

"No se trata de trabajar menos: se trata de trabajar mejor. Cumpliendo con las metas y objetivos, damos un voto absoluto de confianza hacia nuestro equipo basado en el trabajo íntegro, responsable y eficiente", afirmó.

Mauricio Trujillo, vicepresidente del Grupo Hada, explicó que los días libres serían los viernes, sin embargo, se denominó un flexiviernes', debido a que en las semanas con lunes festivo, los empleados deberán trabajar los viernes.

Finalmente, enfatizan que están seguros de llegar mucho más lejos al tener un equipo más motivado, comprometido y feliz.