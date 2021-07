En redes sociales es viral el testimonio sobre un presunto caso de abuso sexual del que habría sido víctima Isabella Linares, una mujer que para el año 2017 vivía en Ibagué, en el departamento del Tolima.



A través de su cuenta de Instagram, la joven decidió romper su silencio y relatar el momento en el que cuatro hombres, de aproximadamente 20 años de edad, se habrían aprovechado de su estado de indefensión para presuntamente golpearla y abusar sexualmente de ella.

Aseguró que cuando cometían el delito, los implicados también le tomaron fotografías que más adelante compartieron con otras personas.

Isabella contó que para la época, cuando era una joven universitaria, salió con un grupo de amigos en el que confiaba. Diez días más tarde se enteró, por parte de alguien que habría presenciado lo ocurrido, que había sido víctima de abuso. Presume que cuando departían en una vivienda de la capital tolimense, sin su consentimiento le suministraron alguna droga.



“A los diez días una de estas personas a las que le llegó las fotos, una de las que estuvo presente, le dio como cargo de consciencia y me mostró foto por foto lo que habían hecho. Yo no sabía qué hacer y cómo proceder”, mencionó.



Afirma que tras confesarle lo ocurrido a su progenitora, ambas decidieron acudir a la Fiscalía seccional Tolima para presentar formalmente la denuncia que habría sido tipificada por delitos cibernéticos. Tras no mostrar resultados, desistió del proceso.

“Yo no seguí con esa denuncia. Recuerdo que al año ellos me contactaron, fue una persona como de la Fiscalía a mi casa a hablar conmigo, pero yo no procedí con el tema porque llega un punto en el que si hay que tener dinero. Eran cuatro personas y yo era una sola. Ellos saben que esa denuncia está registrada en la Fiscalía”, relató.



Pese a que la denuncia fue hace cuatro años, por este caso no se ha efectuado ninguna captura. Al parecer, luego de hacerse público el testimonio una fiscal especializada asumiría las investigaciones.

Por medio de redes sociales Isabella ha recibido apoyo de cientos de personas que a su vez han replicado el crudo testimonio con el propósito de que se haga justicia.