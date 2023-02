"Padre Chucho, lo amo como mi papá"

Luego de dar su testimonio, el padre Chucho preguntó al joven si actualmente sigue contemplado matarlo o hacerle daño.

“Lo amo padre, lo amo como mi papá y como la persona que me ha ayudado siempre. Lo amo mucho”, señaló.

En una misa, de acuerdo al joven, sintió ganas de abrazar al padre Chucho, como muchos de sus seguidores.

“El padre me hace pasar antes de que se acabara la eucaristía y me dice ‘tuviste ganas de abrazarme toda la misa’. Quedé impactado porque cómo sabía él que lo quería abrazar. El padre me acabó diciendo que yo quería era abrazar a Cristo... ese día me dio un abrazo que necesitaba”, dijo el joven.

Ahora, el mismo joven que lo iba a matar, coge a besos al padre Chucho y hasta le hizo bautizar la hija que tuvo con su pareja.

“Qué lindo hermanos, seamos luz para los demás. Es ser luz para los demás”, gritó el padre Chucho con júbilo.