Flor Nelida Vargas, es una joven de 30 años y quien a los 11 años le detectaron una malformación conocida como 'genu valgo', una deformación del fémur y la tibia que generó una desviación de la rodilla, por lo que ha tenido que someterse a varias cirugías en donde le han amputado gran parte de su pierna izquierda.

La mujer oriunda del departamento de Boyacá, señaló que lo que al parecer era una intervención sin dificultades, se convirtió en un problema porque le han tenido que amputar varias partes de una de sus piernas, para evitar mayores complicaciones de salud.

“La primera cirugía era colocar seis grapas en el hueso para que no siguiera creciendo, luego me desarrollé y esa cirugía no sirvió, por lo que el hueso creció a un lado, pero seguí con mi vida estudiando”, sostuvo.

Afirmó que con los años volvió a sentir molestia por lo que acudió de acudió nuevamente al médico, donde le informaron que la enfermedad seguía deformando su pierna.

“Cuando cumplí 15 años, porque mi sueño era ser profesora, volví al médico porque sentí mucho dolor y me dijeron que tenían que hacerme otra cirugía, que era sencilla al tener que cortar cinco milímetro de hueso y que colocaban un platino con el que se enderezaba la rodilla", dijo.

Agregó que "me hicieron la cirugía en la Clínica Mediláser de Tunja, donde en el procedimiento el médico me cortó la arteria femoral que está pegada y no se dieron cuenta, cuando salí a la sala de espera la pierna no respondía, porque no la sentía, pese a que todo el cuerpo ya había despertado”, relató.

Contó que su estado de salud se deterioró, al punto que requirió una transfusión de sangre tipo 'o negativo', que es muy difícil de conseguir.

“Gracias al batallón de Tunja logramos tener este tipo de sangre que necesitaba con urgencia, luego estuve en varias cirugías haciendo limpieza porque estaba en Cuidados Intensivos, y después de varios días, el médico se acercó y me dijo que tuvo una falla en la cirugía, porque había cortado una arteria".

Señaló que tuvieron que cortarle la pierna debajo de la rodilla.

“Con el tiempo presenté nuevamente dolores después de graduarme y volví al médico. Me dijeron que tenían que volver amputar y quitarme la rodilla porque debajo del hueso no tenia musculo y que el platino y todo lo que pusieron había desgastado la rodilla", explicó.

Sin embargo, la mujer se recuperó y logró ingresar a la Liga de Deportistas en condición de discapacidad para practicar voleibol sentado y llegar al equipo de la Selección Colombia.

“En el 2023 sufrí un accidente porque me caí y se me afectó la otra pierna, pero hace dos años me formularon una prótesis, pero en la EPS Coosalud me enviaron un centro ortopédico donde no me la entregaron, luego de muchas citas, terapias, se hicieron siete modelos de prótesis pero nunca me quedaron precisas y al final me hicieron firmar un documento donde decía que ellos me la habían entregado para que así terminara el proceso con la EPS y que luego ellos me llamaban cuando llegaran los nuevos materiales, pero hasta ahora no me han vuelto a llamar”, subrayó.

Apuntó que en enero de este año volvieron a formularle la prótesis, pero la EPS Coosalud no ha querido autorizar la entrega.

“Sigo a la espera ya estamos en marzo y no me han dado una respuesta positiva para el tratamiento que me permita tener esta prótesis que tanto necesito para mejorar mi calidad de vida, porque me siendo afectada emocional y físicamente. Me da miedo caminar y saber que me puedo caer, ya no puedo hacer mucho ejercicio”, puntualizó.

RCN Radio contactó a la EPS Coosalud y la entidad señaló que el caso fue trasladado al área encargada, la cual revisará el tema para dar una pronta respuesta a la mujer.