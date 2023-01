Jueces fueron presionados para no liberar a jóvenes voceros de paz: presidente Petro

Durante el conversatorio Compromiso Valle, en donde el presidente Gustavo Petro conoció de cerca los alcances de este programa con los jóvenes y la comunidad de Cali, involucrada durante el paro nacional de 2020, el mandatario señaló que son más de 200 jóvenes los que siguen presos por haber participado durante estas manifestaciones en donde varios han intentado suicidarse, catalogándolos como "presos sociales".

De igual manera, indicó que han presionado a los jueces para que no liberen a estos jóvenes de la 'Primera Línea', situación que le parece una injusticia. Argumentó que a los jueces les dijeron que cometerían prevaricato si liberaban a los jóvenes, a pesar de que la ley de orden público lo permite.

“Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se le dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra. Y creo que ese Estado que está haciendo eso, ha demostrado otra vez que es incapaz de diálogo", afirmó el presidente.

Más noticias: Buscan a mujer que estuvo con John Poulos en apto donde asesinaron a Valentina Trespalacios

Petro reiteró que ante el encarcelamiento de los jóvenes manifestantes, se creó desde el Gobierno un mecanismo para poder liberarlos y así transformarlos como voceros de paz, por lo que se mandaron a liberar a 17 de esos jóvenes, de los cuales tan solo cuatro quedaron en libertad.

“Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fueran terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen para poder encerrar a la juventud sobre barrotes", indicó.

En medio de su discurso, el mandatario también recordó el actuar de la 'Primera Línea', manifestando que las diferentes acciones que realizaron fue una reacción de defensa y lo que buscaban era evitar la muerte.

Lea además: "Colombia está con pánico, por las altas tasas de interés": Álvaro Uribe

“¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La 'Primera Línea' no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud. Que no debió de haber existido, pues claro que no debió de haber existido, porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba, simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar. Eso era todo", sostuvo.

Finalmente, el presidente Petro aplaudió la labor de las empresas que se han vinculado a Compromiso Valle, que tras dos años de creación ha beneficiado a 40.000 personas y generado alrededor de 1.600 empleos.

“Los empresarios aquí decidieron cerrar sus heridas y construir un camino, hay que aplaudirlo ojalá así fuera toda la sociedad colombiana. Le agradezco a los empresarios por su compromiso, está bien cuando la riqueza llega y compartirla, una empresa se hace más grande si la sociedad se hace más rica”, concluyó.