Juliana Giraldo soñaba con tener un salón de belleza en Miranda, Cauca

Juliana Giraldo Díaz de 38 años, era oriunda del municipio de Jamundí en el Valle y desde hace unos dos años había llegado a Miranda en el norte del Cauca, donde vivía con su pareja Francisco Larrañiaga.

En esa población pensaban juntos salir adelante y montar su propio negocio, querían tener un salón de belleza.

“Ellos trabajaban vendiendo pollos y gallinas; estaban reuniendo los recursos para poder montar el salón de belleza”, contó Andrés Romero, defensor de derechos humanos y líder de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) en esa población del norte de Cauca.

Andrés Romero llegó hasta la vereda Guatemala minutos después que un soldado disparara su fusil impactando en la cabeza de Juliana quien murió en el lugar de los hechos.

“Cuando yo llegué estaban haciendo el procedimiento del levantamiento del cuerpo, pude evidenciar que la señalización del supuesto retén no estaba, no habían conos ni nada que lo demarcara”, expresó.

Juliana se movilizaba con su pareja y dos personas más en un vehículo cuando los militares salieron sobre la vía y les empezaron a gritar que se detuvieran. De acuerdo a la versión de Jorge Salamanca uno de los ocupantes del carro, un soldado empezó a disparar.

“Yo me agaché y el soldado empezó a disparar varias veces, cuando me levanto me doy cuenta que le había disparado a la muchacha que estaba delante mío”, aseguró Salamanca.

Por su parte, Gloria Díaz, madre de Juliana, pudo conseguir a través del consulado, un vuelo humanitario que la traerá desde España a Colombia, para que pueda despedir a su hija.

“No sé qué motivo tendría el soldado, hace 15 días había hablado con mi hija y me mostró un video de cuando fue a traer a su perro a Jamundí. Lo que sí sé es que estaba preocupada por hacer unos trámites para tener su cédula”, puntualizó la madre de la víctima.

Mientras tanto el soldado que disparó su arma contra Juliana fue dejado a disposición de la Fiscalía, entidad que avanza en las investigaciones para esclarecer los hechos.

En el departamento del Cauca de acuerdo con las autoridades, son más de 400 los homicidios en lo corrido del año, 57 de estos contra líderes sociales.