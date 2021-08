La Vía al Llano amanece cerrada por deslizamientos e inundaciones

La concesionaria Coviandina, encargada de la administración, operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio indicó que desde la madrugada se realizó un cierre total y preventivo de la Vía al Llano por cuenta de la ola invernal que ha generado varios deslizamientos e inundaciones en al menos cuatro puntos del corredor vial.

(02:22 am). *Atención*. Por malas condiciones climáticas que han afectado varios sectores de la vía, especialmente en el jurisdicción de Quetame y Guayabetal, autoridades determinan cierre total de vía. Controles en los PR 0+000 y PR 83+000. Atienda recomendaciones del personal. pic.twitter.com/CVyj06X20G — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 10, 2021

Además, el desbordamiento de las quebradas Estaquecá y Mesagrande mantienen inundados dos sectores de la carretera. Las fuertes lluvias de las últimas horas han generado deslizamientos y remociones en masa que han afectado varios sectores de la carretera en jurisdicción de los municipios de Quetame y Guayabetal (Cundinamarca).



(03:05 am). Estos son los sectores afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas que generaron caída de lodo, material y desbordamiento de afluentes sobre la vía: PR 58+000, PR 57+000 Mesagrande, PR 46+150 quebrada Estaquecá, PR 68+300. Atienda recomendaciones. pic.twitter.com/sFuqDG8ioz — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 10, 2021

De momento no han iniciado las labores de remoción de lodo y limpieza de la vía debido a que no han cesado las lluvias y bajo las condiciones climáticas actuales no hay garantías de seguridad para el personal que realiza los trabajos de rehabilitación vial.



Se espera que los trabajos de rehabilitación inicien en las próximas horas si las condiciones climáticas lo permiten, horas antes del cierre total se adelantaban algunas labores de limpieza en tres puntos en la jurisdicción de Guayabetal, pero la operación se suspendió temporalmente por el incremento de las lluvias.