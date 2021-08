El presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, aseguró que ese organismo no es enemigo de ningún partido político, sin embargo, aseguró que no acepta más mentiras ya que esto no contribuye a la construcción de país.

En el Congreso Nacional Mipyme, De Roux aseguró que “la Comisión de la Verdad no es enemigo de nadie. Nosotros no somos enemigos de ningún grupo político, ni de Santos, ni de Uribe, ni de Petro, ni de los verdes, ni mucho menos del Ejército”.

En esa misma línea, expresó que “lo que no aceptamos son más mentiras, no podemos aceptar más eso porque nos ha hecho mucho mal. No podemos aceptar el negacionismo de lo que nos pasó”.

Igualmente, el presidente de la Comisión de la Verdad manifestó que "mientras no estemos abiertos a reconocer las circunstancias tan difíciles en que nos vimos por errores profundos y crímenes, si no aceptamos todo esto, no podemos construir hacia adelante. Colombia tiene que mirar qué fue lo que nos pasó para que hagamos las transformaciones que el país necesita”.

No obstante, mencionó que ese organismo sí está a favor de construir paz a partir de los acuerdos que se han realizado en el país.

“Los acuerdos no son perfectos, pero ‘parados’ sobre ello para no desbaratar lo que hemos ido construyendo, podemos ir hacia adelante, para que los niños de Colombia puedan soñar con un país distinto”, dijo el religioso.

Por otra parte, De Roux señaló que los ciudadanos no deben caer en la rabia, “hay lideres políticos tanto de un lado como de otro que recogen el dolor que se ha tenido en Colombia y montan un discurso. Eso llena de odio si se mira para el otro costado, y ya no son debates de ideas sino movilizaciones de sentimientos y eso nos hace daño”.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró que no reconoce a la Comisión de la Verdad ni tampoco a las instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que surgieron a raíz de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.

Uribe indicó que “no puedo aceptar la legitimidad de las instituciones del acuerdo de La Habana, porque eso fue rechazado en el plebiscito. No quiere decir que yo no aporte a la verdad”.