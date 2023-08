La crítica que lanzó un extranjero a reconocida marca de ropa en la que muchos colombianos caen

Una de las tiendas más famosas en Colombia es Koaj, la cual cuenta con varias sucursales y outlets en diferentes ciudades del país. Esta es una de las marcas favoritas de los ciudadanos debido a alto precios bajos que suele mantener y la gran cantidad de prendas que se encuentran.

Siendo así, la tienda ha buscado innovar de acuerdo a la moda que va implementando la sociedad y desde hace un tiempo, ofrecen una colección de distintas camisetas con los nombres de ciudades o sitios de Estados Unidos, que al ojo del consumidor, suelen ser muy lindas.

Sin embargo, recientemente se viralizó un video en el que un extranjero critica dichas prendas desmintiendo muchas de las frases que tienen las camisetas de la famosa tienda.

Con un video corto, el joven gringo, 'The Don', mostró algunos ejemplos de “camisetas en Colombia que no tienen sentido” pues, según él, algunas ciudades no coincidían con lo que decían.

Como primer ejemplo, dejó ver una camiseta que decía 'Maryland State. Baltimore. West Coast. 1996', y explicó que aunque la primera frase es correcta, no tiene nada que ver la fecha de 1996 y muchos menos la costa oeste.



“Baltimore, the Maryland state, es correcto. Pero que es ¿1996? Además, no creo que esté en la costa oeste”, dijo.

Asimismo, mostró una de California, diciendo, en modo burla "California es ahora oficialmente parte del Medio Oeste”.

Por otro lado, mostró una de Nueva York, y dijo: "Yo creo que es más vieja que 1972. Además, estoy seguro de que no hay una Brooklyn Street y ¿qué diablos es State Collegue?”.

El video, que ya cuenta con más de 423.000 reproducciones, ha generado risas entre millones de colombianos, que aseguran que se trata de una venganza por parte de los estadounidenses por la conocida prenda de 'Columbia'.

"JAJAJAJAS no puede ser funaron a koaj"; "en Estados Unidos sí se saben los departamentos de Colombia con sus capitales"; "La venganza por “Columbia”"; "Nos descubrieron muchachos"; "bueno pero ¿ustedes tienen las de Pintuco?", son algunas de las opiniones.