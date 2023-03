"La denunciaré fiscal y disciplinariamente": Mintransporte a secretaría de Interior de Cartagena

En medio de una intervención durante una reunión con diferentes organizaciones y autoridades en Barranquilla, el ministro de Transporte Guillermo Reyes arremetió contra la secretaria del Interior, Ana María González, a quien señala de apoyar a los distintos comités antipeajes de Cartagena, para que realicen manifestaciones exigiendo el desmonte de las instalaciones de cobro sobre las vías.

El ministro expresó que denunciará a la funcionaria fiscal y disciplinariamente por su actuar, ya que, como servidor público no puede apoyar este tipo de actividades.

“Uno no puede ir irresponsablemente por el país que voy a quitar peajes como en Cartagena, la alcaldesa encargada dijo que apoyaba el comité antipeaje en contra del peaje (Marahuaco). La voy a denunciar fiscal y disciplinariamente porque el no pago de los peajes no puede ser la actitud de un servidor público. Nosotros no nos hemos sentado para no pagar, sino para revisar, algo que yo pedí hace 45 días sobre la estructura financiera de la concesión en los tres peajes”, dijo Reyes.

El funcionario insistió que, el desmonte de los peajes se dará el día que inicie el cobro de valorización. “Yo les quito el peaje con mucho gusto, apenas empecemos a cobrar valorización a todos los colegios, fincas, hoteles, casas de todas las zonas aledañas a las dobles calzadas, porque así lo permite la ley y lo estipula el plan de desarrollo. El desmonte se hará efectivo una vez se tenga otra manera de financiación”, agregó.

Cabe anotar que, el ministro Reyes señaló que, desde el próximo sábado 1 de abril, se realizará el cobro de todos los peajes en el país.