La dura realidad de los venezolanos en Colombia

El desempleo, la falta de un sistema de salud o incluso el maltrato y la discriminación social son algunas de las preocupaciones de los venezolanos en Colombia, quienes, debido a la crisis política y económica que enfrenta su país, han decidido emigrar a países vecinos.

Colombia ha sido uno de sus principales destinos, con lo cual a la fecha, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suman cerca de 1.400.000 venezolanos en el país.

La necesidad económica que esta población enfrenta ha llevado a que algunos venezolanos opten por pasar la frontera sin importar las consecuencias con tal de ganarse unos pesitos. Para ello, requieren de una visa o, en su defecto, del Permiso Especial de Permanencia, otorgado por el gobierno colombiano. Sin alguno de esos documentos les resulta ilegal ejercer algún tipo de actividad laboral en nuestro país, dado que, de acuerdo con Migración Colombia, solo pueden permanecer 6 meses en el país sin esos permisos, pero únicamente en calidad de turistas.

En cuestiones de prestaciones de servicios de salud, Venezuela se encuentra en crisis debido a la gran inflación que el país experimenta; el acceso a medicamentos y tratamientos médicos es muy escaso. Sin embargo, los hospitales colombianos no atienden a venezolanos que no cuenten con una EPS (Entidad Promotora de Salud).

Los únicos servicios médicos que se les otorgan a los venezolanos de forma gratuita son los programas de visitas médicas realizadas por la Secretaría de Salud, actividad que se lleva acabo en las calles de algunas ciudades, donde se les brinda una atención que cuenta con un chequeo médico y la entrega de uno que otro medicamento básico como acetaminofén.

Aunque el servicio de salud no sea el mejor, los venezolanos expresan que en Colombia sí se consiguen medicamentos, mientras que en Venezuela se pueden morir esperando por una medicina básica.

Las dificultades que se encuentran en Colombia no solo se remontan a la falta de servicios de salud, educación o al no tener un trabajo permanente, la xenofobia que experimentan a diario es un tema complicado que implica grandes consecuencias psicológicas donde se vulnera su integridad. Desafortunadamente, la discriminación hacia los venezolanos no es únicamente por parte de los ciudadanos civiles, algunos policías han usado el poder y la autoridad para tratarlos despectivamente.