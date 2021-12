La empresa Elite Professional premió la fidelidad de sus clientes en una mágica noche de gala

En las temporadas de fin de año, diversas empresas suelen hacer un reconocimiento a sus empleados y colaboradores, por las labores gestionadas durante los 11 meses atrás; por ende, la compañía Softys, con su marca Elite Professional, que hace parte del grupo chileno CMPC, quien es uno de los precursores latinoamericanos en la producción de diversos artículos a base de papel, en su concepto de servicio para brindar soluciones integrales a cada cliente especialmente en su línea de productos tissue (papel higiénico, servilletas, toallas de manos, entre otros), ha creado la primera versión de los premios ‘SOY ELITE’, un reconocimiento a los clientes más significativos, quienes han llevado el nombre de la empresa a lo más alto en la economía dentro de la industria.

No obstante, estos galardones buscan incentivar diversos clientes, para crear una fidelización optima en la distribución de la gama de productos que fabrica la empresa. Teniendo en cuenta, que el crecimiento de la productividad aumentó notablemente, mostrando una recuperación post- pandemia por encima de lo que se tenía previsto. Algo que posicionó a Elite Professional como una de las marcas más importantes a nivel de papel en el país.

Esto se dio, gracias a la gestión administrativa y un grupo de trabajo que a través de sus estrategias encontraron los mejores aliados, que serán premiados para recompensar la producción laboral a largo del año.

Dentro de estos galardones hubo un total de 10 categorías. Además, tuvieron lugar otras menciones importantes a destacar como: Mejor Crecimiento Sell Out 2021, Mejor Compra Tissue 2021, Premio a la Perseverancia, Mejor Recuperación Post Pandemia, entre otros; en los cuales fueron 15 clientes seleccionados, quienes se destacaron por su compromiso en la operación nacional. Y además una mención especial catalogado "Premio a la excelencia: Premio a toda una vida.", que fue otorgado a José Félix Escobar de la ciudad de Medellín, que gracias a su arduo trabajo y dedicación para con la compañía, se hace acreedor de este importante galardón, que motiva no solo a él si no a la industria de seguir creciendo en el mercado.

Esta iniciativa se hace como campaña motivacional a miembros de Elite Professional y clientes para seguir reconociendo su esfuerzo y trabajo, además para seguir superando las expectativas que hay dentro del gremio para el año 2022.