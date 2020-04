La falta de turistas pone 'en jaque' la economía de San Andrés y Providencia

Cepeda también reveló que a la difícil situación económica, se suma el alza en los precios de los alimentos que llegan para abastecer la isla. "En estos momentos se ha impactado el valor de los alimentos, pese a que nos siguen llegando por medio de barcos, las tarifas de los muelles están dolarizadas y la comida nos está llegando muy costosa".

De acuerdo con la dirigente gremial, hasta el momento no han tenido comunicación con el Gobierno Nacional o local, para acordar alivios financieros y económicos para los habitantes de la isla que están muy afectados.

"Necesitamos ser escuchados, poder llevar nuestras propuestas al Gobierno Nacional y que nos ayuden con las nóminas de hasta dos salarios mínimos, porque en estos momentos los empresarios no tienen con qué pagar la quincena que llega esta semana. Eso sería una catástrofe social, porque si no tenemos con qué pagar a nuestros empleados, ellos no tienen de dónde obtener recursos", señaló.

Finalmente, la representante de Acodres en San Andrés aseguró que con relación a los bancos y otras entidades financieras, tampoco les están otorgando créditos porque el sector turismo es de alto riesgo.

"Pero si nos los aprobaran tendríamos que empezar los a pagar en septiembre y sabemos que para ese mes todavía no hay una reactivación económica, para poder hacer frente a estos pagos", concluyó.