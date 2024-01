La historia de cómo la DEA capturó a Griselda Blanco: "pude sentir cómo temblaba"

En estos días, la serie de Griselda ha dado de qué hablar sobre la narcotraficante Griselda Blanco, una de las pioneras en el negocio de las drogas, a quien se le atribuye ser la madrina de Pablo Escobar.

"Al único hombre al que le he tenido miedo es una mujer llamada Griselda Blanco", es una frase que tomó gran relevancia en los últimos días, pues se dice que la dijo Pablo Escobar, el narcotraficante más temido en la década de los 80.

Se dice que Griselda era tan despiadada que llegó a asesinar a dos de sus esposos. Sin embargo, esto no ha sido comprobado, pero sus biógrafos afirman a que esta historia es real.

La historia de Griselda, que ahora llegó a Netflix, representa el imperio que hizo en torno a las drogas. Sin embargo, al igual que la historia de varios capos, su vida dio un giro de 180 grados cuando fue capturada por la DEA.

Cómo la DEA la capturó a Griselda Blanco

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos puso sus ojos sobre Grislda al ser una de la artífice de la guerra de la cocaína que se desató en el sur de Florida. Por esto, el agente Robert Palombo fue el encargado en seguir su pista y dar con su paradero.

Desde el año 1974, las autoridades estaban tras su pista. Sin embargo, no fue hasta febrero de 1985 que la DEA llegó a su casa, ubicada en el sur del estado de California.

A pesar de que los agentes esperaban encontrar una escena de película, la realidad fue otra, pues Griselda estaba en su dormitorio leyendo la Biblia.

Ella intentó evadir a las autoridades diciendo que su nombre real era Betty, pero por las pertenencias que encontraron en su hogar, entre las que estaba un revolver calibre 38 y varios pasaportes falsos, se reveló su identidad.

“Se mostró bastante fuerte y distante, una actitud típica colombiana, diría yo, indiferente, sin mostrar ninguna emoción real, pero cuando la metimos en el auto [todo cambió]. Yo estaba en el asiento trasero con ella, mientras que el otro agente iba al volante. Condujimos hasta Los Ángeles y, cuando nos acercamos al juzgado, la notamos sobresaltada. Me agarró del brazo y pude sentir cómo temblaba. Luego, se dio vuelta y vomitó sobre mi hombro. No mucho, principalmente bilis, pero [ella] sabía que su suerte ya estaba echada. Había llegado la hora de que conocer a sus denunciantes”, dijo Robert Palombo.

Griselda estuvo 19 años tras las rejas en Estados Unidos, hasta que fue extraditada a Colombia en el año 2004, posteriormente, liberada en el año 2008.

El 3 de septiembre del año 2012, una bala acabó con su vida cuando se encontraba en una carnicería en Medellín y un hombre armado llegó y le disparo en dos ocasiones.