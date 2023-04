En 2009 el turco Sultán Kösen se convirtió en el primer hombre de más de 2,43 metros de altura medido por Guinness World Records en más de 20 años.

De hecho, Guinness World Records solo conoce diez casos confirmados o confiables en la historia que alcanzan los 8 pies (2,43 metros) o más de altura.

Se descubrió que el agricultor a tiempo parcial de Turquía tenía una altura de 246.5 centímetros y tomó el icónico título para el Hombre vivo más alto del mundo.

Pues en Colombia hay un ciudadano que está cada vez más cerca del récord de Kösen. De lejos es el ciudadano más alto del país y si bien podría romper el récord mundial, él no quiere seguir creciendo.

¿Quién es el más alto de Colombia y cuánto mide?

Se trata del santandereano Asdrúbal Herrera Mora, quien ya consiguió el récord guinnes como el hombre más alto de Colombia con una estatura de dos metros 36 centímetros, altura que también lo hace acreedor del título de ser el hombre más alto de Latinoamérica.

Recientemente, Herrera estuvo en el programa Yo, José Gabriel del canal RCN, en el que habló de cómo es su cotidianidad y cómo fue ser tan alto desde tan joven.

Herrera, de 37 años, aseguró que es el único hombre en Colombia que sufre del síndrome de gigantismo. "Esto me ocurrió por un tumor hipofisario en mi cabeza que afectó mi crecimiento".

Aunque no quiere crecer más, dado que le trae varias dificultades como conseguir ropa y zapatos de su talla o es más difícil entrar a un vehículo, cuenta que se debe medir cada mes para ver si sigue creciendo. Recordó que hubo un momento en el que crecía hasta tres centímetros cada dos meses.

Asdrúbal aseguró que desde niño tuvo un crecimiento acelerado, incluso con apenas 11 años ya superaba el 1.60 de estatura, y sufrió mucho bullying a causa de eso, pero ahora da charlas para evitar el matoneo.

Asimismo, contó que uno de los síntomas que más recuerda cuando empezó ese crecimiento acelerado es que sentía un dolor de cabeza constante y que todo lo que comía lo trasbocaba.

Sabe bien que vaya a donde vaya, va a atraer la mirada de los curiosos, e incluso le piden fotos, tema que no le molesta. Incluso, dice que disfruta salir a la calle, pues prefiere caminar que estar quieto en casa, porque los muebles no son cómodos para alguien de su talla.

Aunque no es fácil medir más de 2.30, dice que está feliz con su estatura, "estoy muy orgulloso". Dice que ser tan alto también le ha traído posibilidades: " He hecho trabajos publicitarios, de eso vivo en algunas ocasiones. No tengo un trabajo fijo, pero soy un hombre contento con la estatura que tengo".

Aunque no es tarea fácil, cuando coge transporte usualmente se va en moto, aunque cuando le toca subirse a un bus es bastante difícil.

En la entrevista dejó ver su gran sentido del humor, e incluso bromea de su propia altura. No tiene novia, pero confesó que le gustan las mujeres bajitas.