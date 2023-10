La historia del municipio de Colombia que quedó destruido por tres sismos en un mismo día

En las últimas semanas, se han presentado varios sismos en Colombia que muchos ciudadanos sintieron en varias ciudades del país, lo que ha generado pánico.

Algunos de estos sismos se han sentido con bastante fuerza en varias ciudades capitales, por lo que hay personas que creen que cada vez está temblando más y más en Colombia o que todos los movimientos recientes son una señal de que próximamente habrá un gran sismo o desastre.

Si bien estos temblores causaron pánico en los colombianos, ya que se sintieron en varias ciudades capitales, no hubo daños de consideración. Quienes son mayores tienen en su mente temblores bastante fuertes que no son siquiera equiparables con los presentados los últimos días.

Por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano recordó que hace más de 50 años hubo tres sismos que destruyeron por completo un municipio en Colombia.

¿Cuál es el municipio?

Los eventos ocurrieron hace 53 años, en Bahía Solano (Chocó) y estuvieron separados entre sí por algunas horas y hubo réplicas durante 15 días

Todo ocurrió el 26 de septiembre de 1970. Los sismos ocurrieron a las 7:02 am, 9:57 am y 10:38 pm con magnitudes de 6.6, 5.8 y 6.5, respectivamente. Afortunadamente, como las personas estaban alerta por la cantidad de sismos, estaban al aire libre y solo se reportaron heridos. No obstante, la infraestructura del municipio quedó en ruinas.

Según el reporte de las autoridades de 267 edificios, 39% quedaron en ruinas, 24% tuvieron fuertes daños, 21% tuvieron daños leves y solo 16% no tuvieron daños visibles. La iglesia, el hospital, la alcaldía y el banco quedaron en ruinas

Tras la ocurrencia de estos eventos, el pánico generalizado hizo que un tercio de la población de Bahía Solano abandonara el municipio.

La evacuación, que inició al día siguiente, 27 de septiembre de 1970, se dio por vía aérea y marítima hacia destinos como Medellín, Quibdó, Cali y Buenaventura.

La mayoría de las construcciones estaban ubicadas en suelos de arenas saturadas de agua, lo que amplificó las ondas sísmicas. Los sismos, además, fueron sentidos en el resto de Chocó; en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca; y en Bogotá.