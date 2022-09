La importancia de la seguridad residencial a nivel nacional

La seguridad es algo que necesitamos en nuestro entorno, ya sea en el trabajo, en los sitios públicos, en entidades y por supuesto como no, en nuestro hogar que, aunque es un sitio muy importante, muchas veces no solemos entender los riesgos a los que este puede estar expuesto. Si bien en televisión vemos a menudo robos en casas o apartamentos, pensamos que nosotros nunca seremos víctimas de asaltos, algo que no puede estar más alejado de la realidad y más, cuando la inseguridad sigue en aumento a nivel nacional; es por ello que en este blog resaltaremos la importancia de la seguridad residencial.

¿Qué es la seguridad residencial?

La seguridad residencial es un sistema que combina tecnología inteligente, que garantiza la vigilancia, y capacidad de respuesta ante un hecho que perturbe la integridad de un inmueble, bien sea un hurto, daños, vandalismo, allanamiento ilegal, entre otros más.

La seguridad residencial puede estar conformada, ya sea por la policía nacional, pues dicha entidad cuenta con diferentes comandos llamados CAI (Comando de Atención Inmediata), distribuidos en diferentes barrios de una ciudad que se encargan de brindar atención oportuna a la gente que vive en dicha zona, además de patrullar el sector; también, la seguridad residencial suele estar encabezada por empresas de seguridad privada que se encargan de prestar la vigilancia en el sector, hacer inspecciones constantes y realizar un monitoreo al lugar; por lo general el servicio de seguridad privada está más focalizado en conjuntos residenciales.

En algunas ciudades de Colombia, sobre todo en barrios populares, suelen haber patrullas vecinales que se encargan de realizar vigilancia en sus calles, aunque este tipo de vigilancia no está del todo reglamentada.

¿Qué tipo de sistemas conforman la seguridad residencial?

Los sistemas de seguridad residencial están integrados entre sí, por lo general las cámaras de videovigilancia y los sistemas de circuito cerrado de televisión son indispensables, además que son usados por la policía y las empresas de seguridad privada, siendo una herramienta efectiva. Por supuesto, se cuenta con otro tipo de sistemas, en el caso de la policía, los ciudadanos se pueden comunicar directamente con el CAI de su sector, recibiendo una atención más oportuna en lugar de llamar a la línea 123 que es más general, sin desconocer que también es de gran ayuda.

Para los sistemas de seguridad privada también se cuenta con este tipo de líneas directas, en el caso de los conjuntos cerrados, los citófonos permiten la comunicación entre el guardia con el residente para controlar el ingreso de personas a su inmueble, así mismo, para reportar anomalías o quejas; de igual forma, en algunos conjuntos cerrados se cuenta con otros sistemas de ingreso ofrecidos por las empresas de vigilancia, como tarjetas inteligentes, lector de huellas digitales, sensores, entre otras más, que suelen reemplazar el uso del citófono en el caso de ingreso de visitantes.

Los servicios de seguridad privada en el aspecto residencial también incluyen el control de movilidad pues son quienes verifican el ingreso de vehículos al conjunto o barrio, y también velan por el cuidado de las zonas comunes que, aunque no puedan representar una amenaza de seguridad, es primordial que se encuentren en orden.

En el caso de los barrios populares y las guardias vecinales, hay un sistema que fue muy popular entre los años 80 y 90, pero que hasta el día de hoy aún se sigue usando, estos son los parlantes, que en su mayoría eran operados en los salones comunales y servían, no solo para decir información al barrio, también eran muy efectivos para alertar a la población en caso que ocurriera un asalto en una casa, local o si había alguien sospechoso rondando en el sector. Aunque este sistema suena obsoleto, aún se usa en algunos barrios populares.v