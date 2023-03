La impresionante cifra de afectados por crisis de Viva Air en Colombia: es más de lo que se esperaba

Varios ciudadanos extranjeros han reportado problemas para poder conseguir sillas en las aerolíneas que estaban dispuestas a reubicar pasajeros afectados por la compañía Viva Air.

Rocío Espinosa, una mujer peruana que se encuentra desde hace 20 horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, recalcó que no ha sido posible conseguir un boleto, tras agotarse los cupos desde el martes, por lo que debe esperar hasta el domingo.

"Estamos viendo que las aerolíneas no nos han apoyado, nos toca pasar a otras porque tengo dos criaturas en el suelo del aeropuerto, al menos nos dicen que será el día sábado o hasta el 5 de marzo, no tenemos familiares, no tenemos dinero, ni hospedaje, no somos de acá”, sostuvo.

Asimismo, indicó que no pueden ir a un hotel para esperar el tiempo establecido, ya que gastaron todo el dinero en el viaje para llegar a la capital y lo único que pueden hacer es esperar hasta poder abordar un avión.

"Me angustia saber que no estoy en mi territorio, así que no sé qué hacer aquí, las aerolíneas se aprovechan de esta situación y sobrevaloran los precios", mencionó.

Ante ello, la aerolínea Avianca dio a conocer que con el fin de brindar apoyo a los usuarios de Viva que han sido afectados por cuenta de la suspensión de operaciones de la compañía, extenderá protección a pasajeros hasta el 06 de marzo.

En ese mismo sentido, confirmó que hasta dicha fecha ofrecerá 18 nuevos vuelos adicionales con un total de 3.240 sillas, con reacomodación sin ningún costo adicional.

“Como hemos dicho: acá estamos y acá seguimos. Sabemos que en este momento los pasajeros, Colombia y regiones como San Andrés, Santa Marta y Leticia nos necesitan. Por eso, continuamos revisando los destinos donde hay mayor necesidad para tener mayor capacidad y sillas dispuestas a proteger a los viajeros”, dijo Frederico Pedreira, Chief Operating Officer de Avianca.

Cabe destacar que aquellas personas que quieran ser beneficiadas con reacomodación deberán dirigirse directamente a los aeropuertos un día antes o el mismo día de su vuelo.