“La independencia la he tenido siempre”: procuradora Margarita Cabello

La nueva procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que será imparcial en todos los procesos disciplinarios que tenga que conocer contra funcionarios públicos como congresistas y gobernadores.

“La independencia la he tenido siempre, yo he sido formada como juez y una de las capacitaciones más fuertes que hay dentro de la Rama Judicial es la independencia y si lo he sido toda mi vida, no puedo cambiarlo ahora”, dijo Cabello en entrevista con Noticias RCN.

Aunque reconoció que tiene muchos conocidos en el ámbito político, no solo de su ciudad natal que es Barranquilla, advirtió que será implacable cuando de investigaciones disciplinarias y sanciones se trate.

“Tengo muchísimos conocidos, no sólo de mi ciudad natal sino de otras ciudades del país, pero no quiere decir que por tener conocidos sea cómplice de cualquier actuación”, advirtió Cabello.

En ese sentido, la electa procuradora aseguró que si tiene que declararse impedida en algún tipo de proceso, lo hará sin problema.

Precisamente, una de las tantas críticas y cuestionamientos que se han elevado tiene que ver con el proceso disciplinario que avanza contra el congresista barranquillero Eduardo Pulgar por presunto soborno a un juez de la República.

Sobre ese proceso, Cabello, quién también es barranquillera, dijo que revisará las normas constitucionales y “si las normas dicen que hay que declararse impedida, lo haré, si no, no lo haré”.

Cabello también advirtió que las investigaciones por posibles actos de corrupción al interior de la Procuraduría serán contundentes.

“Sí, nuestra misión es ser fuertes en las sanciones a fuera de la Procuraduría. Si la corrupción es adentro, seremos doblemente fuertes y contundentes”, puntualizó.