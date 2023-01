‘La JEP es un remedo de justicia’: Sigifredo López en audiencia por secuestro de exdiputados

Sigifredo López lanzó duros cuestionamientos por la audiencia en la que comparecieron 14 excabecillas de la extinta guerrilla de las Farc por el secuestro y homicidio de los diputados del Valle del Cauca y aseguró que la JEP es ineficaz y un remedo de justicia.

“Las víctimas hemos puesto nuestro dolor como contribución a la paz en la que seguimos creyendo y apoyamos su búsqueda total. Simplemente algunos pensamos que la JEP es ineficaz y no vale la pena seguir asistiendo a este remedo de Justicia (…) Es la reanudación de la que me callaron y me impidieron preguntar por los detalles de la masacre de mis compañeros para conocer la verdad”, dijo López.

Estas afirmaciones fueron realizadas por Sigifredo López en su cuenta de Twitter tras reanudarse la versión de 14 exintegrantes de las Farc en la que responden toda una serie de interrogantes sobre estos graves hechos en el que once de los diputados fueron asesinados en medio de su cautiverio, el 18 de junio de 2007 y donde solo quedó con vida Sigifredo López.

Las preguntadas fueron orientadas para conocer cómo se planeó el secuestro, si existió complicidad en la Asamblea del Valle para ejecutar estos cautiverios, las circunstancias que enfrentaron los diputados en medio de su retención, quienes los tenían y cómo fue el trató que enfrentaron las victimas.

Asimismo, los familiares de los diputados asesinados reclaman conocer mas información sobre los castigos que enfrentaron sus seres queridos, dónde durmieron durante su cautiverio, cómo era la convivencia, por qué los mataron, quién dio la orden y qué pasó con las pertenencias de las víctimas.

Sigifredo López también señaló a través de las redes sociales que “con todo mi entusiasmo apoyé siempre a la JEP pero hoy como víctima y ciudadano, debo decir que por su costo y exiguos resultados, es un instrumento fallido que merece una profunda revisión para que la paz, y la 'Paz Total' no sean otra frustración”, indicó López.

De igual forma, señaló tras su liberación el 5 de febrero 2009 lleva décadas esperando verdad, justicia, reparación y no repetición, pero nada de ello ha ocurrido.

“Me cansé como víctima de escuchar mentiras, verdades a medias y a cuentagotas por parte de los victimarios y como ciudadano de ver a una JEP bien intencionada pero ineficaz, y supremamente costosa para escasos resultados que ha producido”, agregó.