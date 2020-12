Varios debates han girado en torno a la delimitación del Páramo de Santurbán, donde actualmente quiere ejecutarse un proyecto que tiene como objetivo ampliar la delimitación para su trabajo.

Los habitantes de la región han alzado sus voces ante este hecho y han asistido a diferentes mesas virtuales en donde exigen ser escuchados.

En una conversación con Eliana Guerrero, Presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de California y ex Alcaldesa de California 2004 – 2007, se habló sobre cómo sería el impacto del proyecto para el gremio comerciante.

Durante su periodo no existían iniciativas sobre minería a gran escala, solamente se hablaba de minería artesanal y de pequeña escala, pues en ese entonces la mayoría de títulos mineros estaban en manos de mineros californianos. No obstante, la violencia fue la razón por la cual muchos tuvieron que abandonar su hogar y por ende, su trabajo.

“La minería es buena y sana siempre y cuando existan políticas nacionales de veedurías y responsabilidad social, es decir, que esa minería avanzada en el territorio se lleve a cabo con total compromiso del Gobierno, lo ideal es estar presente en cada una de sus acciones; de forma tal que los recursos que lleguen por regalías, impuestos, o responsabilidad social, sean absolutamente bien utilizados en la región y en la zona”, expresó Guerrero.

Aseguró además que se encuentra hace aproximadamente 3 años conversando con el Ministerio de Medio Ambiente en eventuales concertaciones con la comunidad.



¿Qué opinan los habitantes de la región?

E.G.: No nos parece conveniente que se baje la línea del páramo porque estamos absolutamente convencidos de que es un ecosistema que hay que seguirlo preservando, lo hemos hecho durante mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Pero, si el Gobierno quiere seguir bajando ese límite, nos va a dejar abandonados a nuestra suerte, no vamos a poder seguir desarrollar nuestros principios de sustento familiar y económica. Al no haber en qué trabajar, no hay para qué quedarse en las regiones.

Entonces, ¿qué proponen o esperan en un futuro?

Lo que proponemos al Gobierno es que no extienda la línea del Páramo, que sea mantenida.

Los municipios aportamos un gran porcentaje a la resolución, con eso es más que suficiente para que se convierta en una zona de preservación, estamos de acuerdo y ayudamos a ello.

Esperamos condiciones de trabajo para todos, es nuestro derecho. Lo hacemos de una manera absolutamente responsable. El Estado nos debe dejar trabajar, permitiendo llevar a cabo la minería, que es lo que nos ha sostenido por muchos años.