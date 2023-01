El Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) señaló que la mesa de diálogo con el Gobierno nacional está en crisis, debido a las últimas declaraciones sobre un cese bilateral al fuego.

A través de un comunicado, el ELN señaló que, "tras las declaraciones unilaterales del presidente Petro sobre el cese el fuego, presentadas como un acuerdo de la mesa, esta entró en una crisis que está por resolverse, como lo expresa esta declaración del Comando Central".

Esa guerrilla precisó que durante el primer ciclo de diálogos entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022 en Venezuela, se establecieron los puntos para abordar durante el desarrollo de esta mesa pero no se concertó un cese bilateral al fuego.

Sin embargo, señalan que el anuncio realizado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022, donde decreta “el Cese al Fuego Bilateral, Temporal y de carácter Nacional (CFBTN) con el ELN por un tiempo inicial de seis meses a partir del 1 de enero de 2023", no es acorde a lo hablado en la mesa.

"Esta medida gubernamental no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo. El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN", destaca otro de los apartes del comunicado del ELN.

Esa guerrilla señaló que el cese el fuego bilateral es un tema que está pendiente a discutir y sobre el cual aún no se tiene ningún acuerdo.

"Pese a lo anterior, la Delegación de Diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al segundo ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa", señala otro de los apartes del documento publicado por parte de ese grupo armado ilegal.

Según señala el comunicado, uno de los puntos acordados en el primer ciclo de diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional, fue la conformación de un equipo para las declaraciones y comunicaciones conjuntas, para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente, sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos.

"Si en estos diálogos de paz se implementan los procesos participativos en la búsqueda de los consensos, permitirá al país tener estabilidad y prosperidad; pero, si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos", agregó esa guerrilla.