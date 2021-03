La mitad de las universidades en Colombia está en clases en alternancia

Colegios en Colombia

Según la ministra de Educación, 86 de 96 entidades territoriales en todo el país han dado inicio a las clases bajo alternancia.

"Hay que recordar que todos los organismos internacionales expertos se han pronunciado que todos debemos actuar de manera muy generosa entendiendo que el retorno en alternancia es muy positivo para los niños y jóvenes. Ya son 86 de 96 que tienen proceso de alternancia y van avanzando. Antioquia tiene el 90%, Caldas y Medellín el 70% de la alternancia", explicó la ministra.

"Uno no regresa en alternancia si no están todos los protocolos de bioseguridad. Estamos haciendo el acompañamiento a los que no cuentan con protocolos para que lo hagan rápidamente, ya que los niños deben ir con el consentimiento de sus padres y los maestros deben notificar su condición de salud".

La ministra aseguró que si hay alguna ciudad con alto nivel de contagio, se evalúa y se toman las decisiones para salvaguardar la salud de los niños y maestros.

Además indicó que hay entidades territoriales como Ciénaga, Córdoba, Buenaventura, Zipaquirá y Villavicencio que no han iniciado la alternancia, otras como Magdalena, Jamundí, Neiva y Yopal que no han invertido los recursos del FOME.

"El llamado a esas entidades territoriales es que inviertan los recursos para que compren los elementos y se adecuen las instituciones educativas", concluyó.