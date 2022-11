La nueva propuesta de MinTransporte para los que tienen el Soat vencido

Nuevamente el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat) vuelve a ser tema de discusión no solamente entre conductores, sino en el Gobierno Nacional, ante las dificultades que durante las últimas semanas se han registrado para su adquisición, generando varias quejas y reclamos por parte de los ciudadanos.

Ante la situación, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio a conocer la solicitud que ha hecho a alcaldías y gobernaciones para que sean flexibles con quienes tienen el seguro vencido y se les permita circular de esta forma, mientras se solucionan los problemas para su expedición.

“[…] Como no se ha podido expedir por el represamiento, muchos vehículos no están asegurados. Entonces hemos pedido a las alcaldías y gobernaciones que permitan la movilización si están con el seguro vencido mientras se resuelve el problema”, manifestó Reyes, al diario El Colombiano.

A su vez, el funcionario indicó en entrevistas con medios nacionales que solicitó también a las autoridades que no les sean impuestas sanciones a quienes tienen el Soat vencido. “No podemos incentivar a que la gente no saque el Soat. Lo que sí estamos hablando con la dirección de Tránsito es que quienes están en esta circunstancia, que no vayan a hacerse inmovilizaciones de vehículos o motocicletas, porque la situación es generada por el mismo Estado“, indicó.

Entretanto, el ministro enfatizó en que esta no es una invitación a que las personas dejen de salir sin el Soat, sino que ante la situación, tengan en cuenta que, según sus afirmaciones, no recibirán sanciones.

Cabe resaltar que desde el Gobierno también han indicado que las tarifas de este seguro, que tanta polémica ha generado en los últimas semanas, no tendrá un aumento de precio, como se había llegado a especular.