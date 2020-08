La pandemia como una oportunidad, conclusión del Congreso Virtual de la Esperanza RCN

El evento se inició hacia las 3:00 p.m., con la ponencia Karen Carvajalino ‘¿Crisis o Creces?’. La empresaria indicó que la pandemia es un momento clave para emprender porque las compañías más grandes nacieron en medio de crisis. Todo es cuestión de cambiar las creencias.

“Yo por lo menos creo que esta cuarentena es el mejor momento para emprender en Colombia, porque las más grandes empresas a nivel mundial han surgido en medio de una crisis. Ejemplo, Uber y Airbnb. Las crisis por lo general son los mejores momentos para hacer negocios. Este es un excelente momento para reinventarnos e identificar las necesidades de la gente para emprender”.

“Es un excelente momento para aprender algo nuevo, sobre todo con tantos cursos online que existen hoy en día. Este es un momento clave para revaluar hábitos, para mejorar y tener una vida más saludable y con ello revaluar nuestro futuro” agregó.

Luego, Jeison Aristizábal, quien brinda oportunidades de vida a más de 700 niños con discapacidad, en Cali, inició con su charla ‘No te quejes’. Este líder, que nació con una patología cognitiva, dejó un mensaje muy importante y es que tenemos todo para ser felices.

“Usted tiene todo para ser feliz. A usted no le falta nada, porque usted puede caminar, usted puede ver, tiene familia y tiene muchas oportunidades. Es que mucha gente no es feliz porque se la pasa la vida pensando que le falta algo más".

"Mucha gente no es feliz porque se la pasa la vida buscando lo que supuestamente le falta y se olvidan de disfrutar lo que realmente tienen", concluyó Aristizábal, que es un ejemplo de superación y valentía en Colombia.

Ya en la mitad del evento, el periodista Felipe Arias Londoño, reconocido por la Organización de Periodistas Iberoamericanos en Miami en 2001, comentó durante su intervención ‘Reto de Valientes’ que se debe dejar el miedo a emprender y reemplazar la palabra crisis por la palabra retos.

"No hablemos de la palabra crisis. Yo les voy a pedir que quiten esa palabra de sus mentes, porque la crisis son retos y los retos son oportunidades. Y tampoco vamos a decir encierro: ‘es que este encierro me va a enloquecer’; debemos decir: ‘esta protección me va a bendecir y me va hacer crecer’. Debemos cambiar nuestro vocabulario a palabras positivas".

Y para el cierre del evento, el padre Juan Jaime Escobar Valencia le dio un toque espiritual al encuentro con su conferencia ‘El Don de la Esperanza’, en donde explicó que la valentía humada es la capacidad de convertir la tragedia en oportunidad.

“La clave de la grandeza humana y del coraje humano no es estar preparado para el bienestar, no se necesita ser valiente para pasar bueno. La clave de la valentía y del coraje humano es para afrontar la dificultad, la pena, el fracaso, la ausencia, los adioses”

“Y es la valentía humana la que transforma la tragedia en oportunidad y que aprovecha la tragedia para crecer y para hacerse más grande, más fuerte o como decimos ahora, más resiliente", concluyó.

El Congreso Virtual de la Esperanza RCN contó con la participación de más de 300 internautas a través del YouTube de RCN Radio y el Facebook de La Cariñosa Cartagena