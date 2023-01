La paz no puede estar por encima de la constitución: procuradora sobre suspender órdenes de captura

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, expresó su opinión en contra de la orden impartida por el presidente Gustavo Petro para levantar las medidas de aseguramiento actualmente activas contra varios líderes paramilitares que actualmente hacen parte de las filas del Clan del Golfo y los Pachencas.

La Procuradora aseguró que este caso se basa en separación de poderes, pues las ordenes de captura siguen vigentes y las autoridades no pueden ignorar el deber constitucional que tienen de hacerlas efectivas, por lo que asegura que no está de acuerdo con esta disposición que promueve el Gobierno Nacional en el marco de La Paz Total.

"La paz no puede estar por encima de la constitución. Tal y cómo lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la Primera Línea, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del Fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo solicitada por el gobierno por cuando, cómo él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos", expresó la jefe del ministerio público.

La Fiscalía notificó al alto comisionado de paz Danilo Rueda, que no revocaría las ordenes de captura, pues según la ley, los señalados deben pertenecer a grupos con connotación política, pero los grupos armados de carácter paramilitar, no tienen estatus político, por lo que rechazó el derecho de petición elevado por el alto funcionario de paz.

La Procuradora ya ha expresado sus desacuerdos con los procesos que adelanta el Gobierno en el marco del proyecto de paz total, en principio con el caso de las liberaciones de los jóvenes capturados por alterar el orden público durante las protestas y ahora la opinión contraria con respecto a las propuestas del Presidente para avanzar en la Paz Total.