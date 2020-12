La población extranjera residente en Colombia será vacunada contra la covid-19: Minsalud

El ministro de Salud Fernando Ruiz manifestó que la población extranjera residente en Colombia, que esté plenamente identificada por la cartera, recibirá la vacuna contra la covid-19, sin importar su nacionalidad.

El funcionario reiteró que si estas personas se encuentran en los grupos priorizados para recibir la vacuna como los mayores de 60 años, los profesionales de la salud y con comorbilidades recibirán la vacuna de AstraZeneca o la de Pfizer para enfrentar esta esta enfermedad.

“En el caso de la población extranjera residente en Colombia de cualquier país que está identificada en la base de datos del Ministerio de Salud, tiene derecho de acuerdo a la Ley Estatutaria de Salud, a las mismas condiciones y coberturas en que los colombianos, por lo que recibirán las vacunas como se ha establecido en el plan nacional de vacunas”, subrayó.

Ruiz dijo que esta población será vacunada dentro del grupo de los 35 millones de personas que recibirán la dosis en el país, “es importante aclarar que ellos tendrán las mismas excepciones teniendo en cuenta que habrá algunas a las que no se les podrá aplicar la vacuna como como las mujeres en estado de embarazo, los menores de edad y las que ya resultaron contagiadas”, indicó.

El Ministro manifestó que en el caso de los ciudadanos venezolanos, son alrededor de las 800 mil las personas que ya están identificadas y serán vacunadas.

“Existe otra población que es migrante transitoria, que transitan en el país que son muy difíciles de poder ubicar y no están interesadas en detenerse para participar en un plan de vacunación, por lo que será muy difícil hacerle seguimiento desde los servicios de salud. También se tiene un tercer grupo que es la población pendular que es la que va y viene al país, que ni desde el marco legal, ni de las consideraciones técnicas, existe la obligación de atenderlos”, manifestó.

El Ministro reiteró que esta población pendular pese al riesgo que representa, no podrá ser vacunada contra la covid-19, “esas poblaciones no van hacer sujetos activos del programa de vacunación en la medida que no nos generan la inmunidad de rebaño, pero si nos pueden ocasionar una congestión en los servicios”, indicó.

Afirmó que un programa de vacunación debe ser estructurado teniendo unas excepciones que son razonables como las que se están presentando en estos casos con esta población.