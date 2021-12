El director de la Policía Nacional general Jorge Luis Vargas, dijo que frente a la investigación adelantada por la ONU y la alcaldía de Bogotá que señala que la institución a su cargo es la responsable de la muerte de 11 personas, en hechos ocurridos en la ciudad el pasado 9 y 10 de septiembre , será la Fiscalía la que determine quiénes fueron los autores de estos hechos.

El pasado 9 y 10 de septiembre perdieron la vida 14 personas, durante las protestas que se registraron en la ciudad, luego de la muerte del estudiante Javier Ordoñez.

El informe complementa la labor investigativa de autoridades judiciales y disciplinarias, el cual fue liderado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y un grupo de investigadores, contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Lea aquí: Masacre de una familia completa en Mallama, Nariño, sería autoría del ELN

"Desde el primer momento que ocurrieron los hechos, hemos entregado todas las pruebas a la Fiscalía y la Procuraduría", dijo.

Aseguró que la Policía siempre ha estado abierta a apoyar dichas investigaciones entregando a las autoridades competentes el material con que cuenta sobre los hechos que se registraron esos días en la ciudad.

Lea también: Falleció otro miembro de la Armada que fue víctima de ataque en el Caquetá

"No me quiero referir a lo que dicen otras personas, me refiero como director de la policía a la actitud transparente y clara que hemos asumido en ese y en cualquier hecho, que afecte a cualquier ciudadano, en dónde este comprometido presuntamente un policía de Colombia", agregó.

Igualmente dijo que espera que lo más rápido posible se puedan conocer los resultados en todas las investigaciones, para establecer quiénes están detras de estas 11 muertes.