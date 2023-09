La ruta de los migrantes: Dramáticos testimonios de quienes cruzan la selva del Darién

Todas las historias tienen un toque de determinación y valentía, pero la de Edwin Urdaneta deja asombrado a más de uno. Sin una de sus piernas logró cruzar en tres días el Tapón del Darién.

“La discapacidad es mental, yo no tengo límites, sigo siempre adelante y no me cohíbo por nada, yo voy es para adelante. Pude cruzar con ayuda de mis amigos y yo echándole bolas, lo más difícil eran las bajadas, el me tenía que amarrar, se amarraba y me llevaba cargado, cuando había partes difíciles que había río, yo me tiraba al río y ellos me esperaban del otro lado”, manifestó.

Estos tres migrantes y sus familias ya superaron el trayecto más difícil de su travesía hacia el norte del continente, pero no van ni por la mitad del camino, aún le faltan más de 4.500 kilómetros hasta la frontera sur de Estados Unidos. El paso siguiente es embarcarse en un bus que los lleve hasta la ciudad de Paso Canoas y luego adentrarse a Costa Rica.

En alerta

Las autoridades migratorias de Panamá reconocieron que están al borde de sus capacidades para gestionar esta crisis migratoria. Y es que, en lo que va corrido del 2023, han utilizado Panamá como ruta de tránsito unas 352.000 personas, cifra que supera con creces la del 2022 cuando fueron 248.000 en todo el año.

Por eso, las medidas desde este lunes 11 de septiembre serán más severas. Según anunció Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, se fortalecerán los controles en toda la zona del Darién y en las costas de los océanos Atlántico y Pacífico; asimismo, aumentarán las deportaciones de quienes ingresen de manera irregular.

Lea además: Fiscalía cita a declarar al ex viceministro de Defensa, general Ricardo Díaz, por graves denuncias

También se tomarán medidas en todas las terminales aéreas del país en donde se hará un ‘perfilamiento’ a quienes ingresen como turistas para determinar si le otorgan permiso de 90 días para permanecer en el territorio o solo 15. Además, deberán demostrar una solvencia económica de por lo menos 1.000 dólares.