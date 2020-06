La travesía por una zona del Meta olvidada y golpeada por el conflicto

No hay nadie en ese lugar que no haya sufrido el coletazo del la guerra. Campesinos, militares y policías, todos y cada uno cuentan su historia como en voz baja, con un miedo palpable y misterioso. En la Vereda del Duda (Meta) no hay luz, ni señal, ni vías, ni hospitales y apenas una escuela para siete veredas que se cruzan con un esfuerzo titánico, pues son horas de camino y de inclemencias climáticas.