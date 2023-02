La última llamada que tuvo el conductor que murió en carretera con su esposa: "Estaba muy asustado"

La sorpresiva muerte del conductor Milton Mejía en Barrancabermeja mantiene en luto al gremio de transportadores, quienes aún no entienden la causa del fallecimiento.

El hombre, que murió mientras realizaba sus labores de trabajo, habría hablado 20 minutos antes con su esposa, quien afirmó que en dicha charla lo notó muy asustado y cada segundo le preguntaba por su ubicación, lo que para ella fue bastante extraño.

“Estaba exaltado. Lo noté asustado. Solo me preguntó que yo dónde estaba. Le respondí que estaba en la casa. Se dejó ver un poquito y se cortó la llamada. Lo volví a llamar, pero no me contestó", dijo.