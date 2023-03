"La Vicepresidenta pidió mi ayuda porque ni la Policía ni la UNP la quieren cuidar": Fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, pidió su ayuda, porque ni la Policía Nacional ni la Unidad Nacional Protección (UNP) le puedan garantizan su seguridad para poder ingresar a zonas del país como el Cauca.

“Allá estuvo la vicepresidenta unos días con nosotros y me dijo que estaba muy preocupada con su situación personal también, que nadie le garantizaba la seguridad, que fue a la Policía y no la quieren cuidar, que fue a la UNP y tampoco la quieren cuidar”, dijo Barbosa.

Así mismo, sostuvo: “Me tocó decirle que ella es la vicepresidenta y yo soy el fiscal general, realmente, yo estoy sorprendido, porque no son las funciones del Fiscal General de la Nación, le dije que la acompañábamos en lo que necesitara, pero es una mujer que nos dice que no tiene garantías de seguridad para entrar al Cauca, eso es noticia”.

“Es importante que el país lo sepa, hoy Francia Márquez a nosotros nos informó que no tenía garantías de seguridad para entrar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciéndole que no le garantizaban la seguridad”.

Enfatizó: “Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso”. De igual forma, sostuvo que producto de la actual situación de orden público que enfrenta el país la Fiscalía no ha podido ejecutar más de 3.600 órdenes de captura que han sido emitidas contra responsables de casos de homicidio doloso.

Barbosa sostuvo que incluso más de 350 órdenes de captura fueron emitidas contra los autores y partícipes en crímenes y ataque contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“El orden público en Colombia permite contener la criminalidad, si usted no puede entrar a las zonas y no puede entrar, porque hay unos cese al fuego y de hostilidades en esa zonas, lo que se empieza a ver es que se corre la delincuencia y empieza a penetrar las ciudades”, apuntó.