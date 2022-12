Ladrones entraron a una iglesia en Pereira y se robaron el dinero de los desayunos infantiles

Nuevamente la Iglesia San Nicolás de Tolentino, la cual se encuentra ubicada sobre la vía hacia Armenia, exactamente en el barrio Boston en Pereira, fue escenario de un hurto. Mientras el sacerdote se encontraba ocupado ensayando el coro con los niños que realizan la novena, un hombre aprovechó la situación e ingresó por la parte de atrás de la iglesia llevándose varios objetos y dinero.

John Ferney Araque, párroco de la iglesia de Bostón, indicó que lo más doloroso es que el dinero hurtado es utilizado para un programa de desayunos saludables, el cual beneficia a más de 120 niños.

“Ingresaron por la parte de atrás de la casa cural, y luego llegó el sujeto ya hasta la parte de la vivienda. Lo lamentable de todo este hecho es que se nos robaron unos ahorritos que habíamos obtenido de unas personas donantes para el desarrollo de una tarea que comenzamos desde el 24 de octubre que se llama el Comedor Parroquial", dijo el sacerdote.

El programa "consiste en darles desayunito todos los días de lunes a viernes a 120 niños, de los cuales hemos podido constatar que no tienen qué comer en casa, son niños de comunidades vulnerables cercanas, y del colegio de este sector. A pesar de que ellos en este momento no se encuentran en clase, siguieron viniendo a alimentarse; habíamos obtenido algunos recursos para seguir adelante con esa tarea, pero eso fue lo que nos hurtaron juntó a unas pertenencias personales, como también algunos elementos de la iglesia; pero eso no va a detener nuestras actividades y mucho menos la navidad”, añadió Araque.

Cabe recordar que esta iglesia también fue escenario de un robo hace 4 años. En ese entonces se hurtaron el dinero de las ofrendas.

El padre John Ferney Araque indicó que "si alguien quiere hacer voluntariado o llevar algún tipo de ayuda, lo puede hacer directamente en la iglesia de Bostón".