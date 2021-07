El miembro ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, volvió a Colombia tras permanecer por fuera del país durante más de 40 días, luego de una serie de amenazas de muerte que denunció en su contra.

Alarcón aseguró que regresó al país para seguir trabajando por la educación y para buscar una solución a los problemas que tienen muchos colombianos con el actual Gobierno; sin embargo, las amenazas de muerte continúan.

"Tuve que salir del país más de 40 días por situación de amenazas, las cuales me hicieron tomar la determinación de irme, pero ya estamos de regreso en Colombia para seguir adelante, y continuar con el trabajo", dijo.

Agregó que, "desafortunadamente persisten estas amenazas, esperamos que las autoridades puedan dar con los responsables".

El dirigente de Fecode aseguró que ya ha realizado varias denuncias sobre esos hechos. "Hemos hecho varias denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre las amenazas que se vienen presentando desde el desarrollo de las movilizaciones en el marco del paro nacional, en las que me dicen que me van a asesinar", señaló Alarcón.

"Desafortunadamente tememos por lo que pueda pasar, vamos a poner el 'pecho a la brisa', y que no se materialicen esas amenazas que me llegan todos los días, por ahora seguiré trabajando", agregó.

Dijo además que lo responsabilizan de los incrementos de los contagios y muertes por covid-19 por ser uno de los promotores de las movilizaciones.

"Esperamos salir de esta situación, lo único que nosotros hacemos es trabajar por el bien de nuestro país en medio de las diferencias que se presentan. Tenemos que construir un mejor país en medio de las diferencias y discrepancias, y todo eso se construye a través del diálogo, de respetar los puntos de vista, sin estigmatización", puntualizó.

Sobre la presencialidad de los estudiantes en los colegios dijo que se realizó un acuerdo con el Gobierno para que existan las garantías para regresar.

"Hace 15 días se hizo un acuerdo con la mesa de negociación del Gobierno, en la que se tocó el tema de retornar a la presencialidad teniendo en cuenta varios criterios como la infraestructura, las adecuaciones que se requiere, los protocolos de bioseguridad, verificar los picos de la pandemia, la ocupación de UCI entre otros. Nosotros somos los más interesados en regresar y ojalá ese acuerdo se lleve a un buen término salvaguardando la salud y la vida", sostuvo.

Finalmente, Alarcón no descarta la posibilidad de lanzarse a algún cargo político electoral. "Me han hecho una invitación a poder participar, de la cual no hay una decisión. Además no hay ninguna parte de la Constitución Política que lo prohíba. Esto será motivo de análisis más adelante y tomaremos la decisión a que haya lugar, señalando que todos y todas tenemos derecho legítimo a elegir y ser elegido", aseguró el miembro directivo de Fecode.