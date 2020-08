Las dulces palabras con las que Gabo describía a Mercedes Barcha

La Fundación Gabo lamentó profundamente la muerte de Mercedes Barcha Pardo, viuda del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Mercedes, de 87 años de edad, falleció en la mañana de este sábado 15 de agosto, en su residencia en Ciudad México, donde se estableció con Gabo en 1981.

“Mercedes Barcha descansa en paz después de una vida plena. Su personalidad era única, una mezcla singular de inteligencia absoluta, fortaleza de carácter, pragmatismo, curiosidad, sentido del humor y hermetismo”, dijo Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo.

“Hoy la despedimos, agradeciéndole su cariño, apoyo y paciencia en los más de 25 años que ha tomado el desarrollo de la Fundación Gabo. Querida Mercedes, que fuiste polo a tierra, jamás te olvidaremos. Tu recuerdo nos inspirará”, añadió.

Además, recordó una de las entrevistas con la revista argentina Crisis en 1973, donde Gabo dijo: "Mi signo es Piscis y mi mujer, mi esposa, es Mercedes (...) estas son las dos cosas más importantes que han sucedido en mi vida, porque gracias a ellas, por lo menos hasta el momento, he conseguido sobrevivir escribiendo".

El director general de la Fundación Gabo destacó también: "Muchos de los buenos momentos que vivimos con nuestro fundador Gabriel García Márquez fueron a su lado. Tanto en los espacios felices de la amistad como en los momentos claves de la historia de la Fundación Gabo, desde la noche en que empezamos a idearla y ella nos acompañaba en esa cena en la que hablábamos apasionadamente de periodismo, hasta cuando Gabo falleció y ella asumió la presidencia de nuestra Junta Directiva”.

Mercedes Barcha Pardo nació el 6 de noviembre en 1932, en Magangué, Bolívar, e ingresó a la Junta Directiva de la Fundación Gabo en 2010. El 17 de junio de 2014, dos meses después de la muerte de su esposo, Mercedes asumió la presidencia de honor de la Junta Directiva.

Fruto del matrimonio con Gabriel García Márquez, nacieron Rodrigo García Barcha, destacado director de cine y televisión con una trayectoria que incluye más de siete películas y ocho series televisivas —entre las que se encuentran Los Soprano, Six Feet Under y Carnivàle—, y Gonzalo García Barcha, diseñador, pintor, tipógrafo ilustrador y editor de libros, licenciado en Bellas Artes de la Parsons School of Design en Nueva York. Gonzalo y Rodrigo ingresaron a la Junta Directiva de la Fundación Gabo en 2018.