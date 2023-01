Las enfermedades por las que los colombianos se incapacitaron en 2022

La Nueva EPS reveló que en el 2022 entregó un total 1.030.070 incapacidades médicas a los usuarios del Régimen Contributivo, afiliados a esta entidad de salud en el país.

La entidad indicó que en la evaluación adelantada encontró que se presentaron unos picos especiales de incapacidades en los meses de junio y diciembre.

“Durante el año se presentaron unos picos importantes en los meses de junio y diciembre, generado por el periodo de vacaciones y festividades, lo cual incrementa los eventos”, señaló Mónica Rey Dueñas, vicepresidenta de Operaciones de Nueva EPS.

Subrayó que se deben tener en cuenta las enfermedades generadas por los cambios de clima en algunas regiones a nivel nacional.

“Es importante registrar que a estas incapacidades se deben sumar algunos picos climáticos que inciden en este comportamiento”, indicó.

El registro presenta las cinco principales causas de incapacidad de origen común que se presentan entre los afiliados, el ranking fue 57.778 por rinofaringitis aguda (resfriado común), 45.196 por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, 42.702 por lumbago no especificado, 39.047 Covid-19, virus no identificado y 23.121 infección viral no especificada.

“Es importante señalar que estas incapacidades médicas representan una compensación económica que avala el estado de salud de los afiliados cotizantes, por el tiempo que se encuentren inhabilitados física o mentalmente para ejercer su profesión u oficio”, explicó.

En el caso de las licencias de maternidad y paternidad, durante el 2022 se reconocieron más de 35.000 solicitudes para los padres y las madres.

“Este reconocimiento de las licencias de maternidad significa una tranquilidad para las familias cuando se presentan estos nacimientos”, dijo.

La Nueva EPS mostró además que frente a las incapacidades, el mayor porcentaje fue causado por enfermedad de origen común, con un 90 % de los casos, seguido por los accidentes de tránsito (SOAT) con un 5 %, mientras que un 2 % tuvieron origen en accidentes laborales.

“Una de las causas más frecuentes correspondió al resfriado común, asociada principalmente a los cambios bruscos de clima, por lo cual los médicos tratantes definieron reposo en casa, cuando la evolución va siendo favorable”, sostuvo.

Destacó que la segunda de las causas relacionadas, tiene que ver con gastroenteritis de origen infeccioso, las cuales obedecen esencialmente a la manipulación de alimentos, mal estado de los mismos en algunas ocasiones, entre otras más.

“Esta causa se incrementa en las fechas de celebración como Navidad y fin de año, por lo que termina siendo motivo de consulta y posterior incapacidad médica”, manifestó.

La Nueva EPS, afirmó que es importante recordar que la incapacidad laboral de origen común corresponde a una enfermedad no profesional, o accidente no laboral, que no tuvo lugar en el sitio de trabajo, es así como un resfriado o una caída en casa de fin de semana, figuran como las principales causas.

“En cuanto el pago se realiza entre el empleador, Fondo de Pensiones, y Entidad Promotora de Salud (EPS), dependiendo la duración de la misma. Para aquellas que duran entre 0 y 2 días las paga el empleador. Del día 3 al 180 deben ser asumidas por la EPS. En aquellas que superan del día 181 y hasta los 540 días las paga el fondo de pensión”, puntualizó.

