Un grupo de siete exministros de salud y varias organizaciones del sector, radicaron un derecho de petición para que la ministra de Salud, Carolina Corcho, entregue detalles de la reforma que haría cambios drásticos al sistema actual colombiano.

En diálogo con RCN Radio, el exministro de Salud, Jaime Arias Ramírez, comentó que " la OCDE, que es muy rigurosa en sus análisis, en el año 2016 dijo que el sistema de salud de Colombia era ejemplar. A mi no me cabe duda que el sistema de salud de Colombia es uno de los mejores, por no decir el mejor de América Latina, ya no del mundo, pero el sistema en Colombia es algo que debería enorgullecernos".

Aseguró que lo que está haciendo el Gobierno nacional va más allá de una análisis técnico y agregó que se están tomando decisiones políticas e ideológicas que ponen en riesgo el sistema de salud del país.

"Sabemos que hemos tenido fracasos y éxitos, pero ha sido una construcción compleja para irla a desbaratar simplemente por una razón ideológica y política y no por razones técnicas", afirmó Jaime Arias.

El exministro precisó que el sistema actual ofrece varias garantías a los pacientes, sobre todo los costos de tratamientos que son asumidos por el sistema de salud.